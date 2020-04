Neue Studie: Das bringen einfache Gesichtsmasken

Die Maskenpflicht in österreichischen Supermärkten hat bei vielen Menschen Fragen aufgeworfen. Insbesondere darüber, ob die Maske auch den Träger oder nur das Gegenüber schützt, herrscht Unsicherheit. Bevor die Maßnahmen in Kraft traten, hieß es unter anderem von der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) noch, Masken hätten keinen nachweisbaren Schutzeffekt. Der Mund-Nase-Schutz soll vor allem der Sicherheit anderer dienen, heißt es seitens der Regierung.

Nun wollen Wissenschaftler des Kollaborationszentrums der WHO für Epidemiologie von Infektionskrankheiten in Hongkong herausgefunden haben, dass ein einfacher Mundschutz doch das Potenzial hat, die Coronaviren in der Atemluft zu reduzieren. Dafür haben die Forscher Coronaviren, Grippeviren und Rhinoviren im Atem und Husten von Menschen identifiziert, die unter einer akuten Atemwegserkrankung leiden. 124 Testpersonen trugen einen einfachen Mund-Nasen-Schutz, 122 Probanden trugen keine Maske.