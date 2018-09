Tesla versorgt ganze Insel mit Solarstrom

Zuvor wurde die Insel Taʻū in Amerikanisch-Samoa mit Energie aus Dieselgeneratoren versorgt, nun nutzen die rund 600 Einwohner die Kraft der Sonne. Zur Umsetzung dieses Projekts hat SolarCity, ein Tochterunternehmen von Tesla, 5328 Solarpanele und 60 Tesla Powerpacks eingesetzt, die sechs Megawattstunden gespeicherte Energie bereitstellen, wie engadget berichtet. Generell mangelt es auf der Südseeinsel nicht an Sonnentagen – sollte es aber doch mal ungemütlich werden, so liefern die Powerpacks genug Strom für drei Tage.