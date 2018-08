Video: Chinas autonomer Helikopter führt erste Testflüge durch

Der Helikopter ist 8,7 Meter lang und 2,5 Meter hoch und kann eine Last von bis zu 200 Kilogramm befördern. Entwickelt wird der autonome Hubschrauber vom Shenyang Institute of Automation an der Chinese Academy of Sciences. Sämtliche zentrale Komponenten stammen aus China.

Der Xiangying-200 soll von der Küstenwache, in der Landwirtschaft sowie für Notfälle eingesetzt werden.