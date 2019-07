Video: Falcon 9-Booster landet und erzeugt Doppel-Überschallknall

Am 25. Juli ist eine Falcon 9-Rakete mit einer Dragon-Kapsel in Richtung Internationale Raumstation aufgebrochen. Der Booster der Falcon 9-Rakete konnte erfolgreich wieder unversehrt auf der Erde landen. Zwei Tage später konnte die Dragon-Kapsel ebenso erfolgreich an die ISS andocken. Damit wurde die Crew der Raumstation mit mehr als 2,2 Tonnen Fracht versorgt.

SpaceX-CEO Elon Musk hat nun auf Twitter ein Video gepostet, das den Wiedereintritt des Boosters aus vier verschiedenen Perspektiven zeigt. Auf dem ungeschnittenen Clip ist auch ein zweifacher Überschallknall zu hören, der entstanden ist, als der Booster eine Fluggeschwindigkeit erreicht hatte, die größer als die Schallgeschwindigkeit ist.