Überraschende Ursache für die Explosion der SpaceX Raumkapsel

Treibstoff-Mix

Die Triebwerke werden durch einen Mix aus Monomethylhydrazin als Brennstoff und einem sauerstoffreichen Oxidator, genannt Distickstofftetroxid (im Englischen abgekürzt mit NTO), aktiviert. Die Tanks sind über Hochdruckleitungen mit einem Heliumtank miteinander verbunden. Damit rund 30 Kilogramm Treibstoff pro Sekunde in die Brennkammern der Triebwerke gelangen, um Vollgas zu geben, müssen sie mithilfe von Helium unter Druck gesetzt werden.

Beim Befüllen der Dragon-Tanks ist jedoch flüssiges NTO in die Hochdruckleitung gelangt. Das Rückschlagventil aus Titan verhindert normalerweise, dass NTO in die Leitung gerät. Das Ventil öffnete sich aber, als diese unter hohem Druck war. Das NTO wurde durch das Ventil in den Tank gepresst. Die chemische Reaktion zwischen Titan und NTO hat in Folge zur Explosion geführt.