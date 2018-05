Video: NASA-Astronaut vergisst SD-Card seiner GoPro für Spacewalk

Stellt sich heraus, der Astronaut hat vergessen, eine Speicherkarte in die Actioncam einzusetzen und kann daher damit keine Bilder dieser einzigartigen Situation aufzeichnen.

Die Aktion wurde vom offiziellen Twitch-Kanal der NASA live übertragen und sorgt seither für zahlreiche Kommentare und Lacher im Netz.

Kühlaggregate getauscht

Bei einem mehrstündigen Außeneinsatz haben zwei US-Astronauten erfolgreich zwei Kühlaggregate an der Internationalen Raumstation ISS überprüft und ausgetauscht. Ricky Arnold und sein Drew Feustel verbrachten am Mittwoch sechseinhalb Stunden im All, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.