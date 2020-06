Vulkane auf Saturn-Mond Titan gefunden

Wissenschaftler des Planetary Science Institute (PSI) haben Daten ausgewertet, die der Orbiter Cassini auf seinem Weg zum Saturn gesammelt hat. Dabei konnten sie in der nördlichen Polarregion des Saturn-Monds Titan Formationen erkennen, die den Vulkanen auf unserer Erde ähneln und bis heute aktiv sein könnten. Solche Kryovulkane wurden bereits seit 2005 auf dem Mond vermutet.

Kryovulkane formen sich bei besonders niedrigen Temperaturen und speien keine Lava, sondern Methan Kohlenstoffdioxid oder Wasser. Nun haben die Forscher Einstürze, erhöhte Wälle, Lichthöfe und Inseln gefunden, die auf solche vulkanischen Krater hinweisen.

Unterirdischer Ozean

In der Studie, die im Fachmagazin Journal of Geophysical Research: Planets erschien, vermuten die Wissenschaftler hinter den Kryovulkanen einen Beweis, dass Titan einen unterirdischen Ozean besitzt. Das wird bereits seit langem vermutet. Die vulkanische Aktivität weise zudem darauf hin, dass der Mond in seinem inneren Wärme entwickelt – und damit beste Voraussetzungen für außerirdisches Leben bietet.