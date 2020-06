Warum die Golden Gate Bridge jetzt gespenstisch singt

Am Freitag wussten viele Anrainer in der Bucht von San Francisco nicht, wie ihnen geschah. Denn plötzlich waren seltsame laute Töne in der Luft zu hören, die sie nicht zuordnen konnten. Einige in sozialen Medien verbreitete Videos brachten die Auflösung. Die von vielen als gespenstisch beschriebenen Klänge stammen von der Golden Gate Bridge. Die teilweise variierenden Töne sind kilometerweit zu hören, wie einige der Clips beweisen.

Toncluster von G bis C

Während in den meisten Videos ein A als liegender Grundton zu hören ist, "singt" die riesige Brücke auch in G, H und C. Teilweise entstehen dissonante Klangcluster aus diesen Tönen, die eher an Minimal Music, Brian Eno oder einen David-Lynch-Soundtrack erinnern, wie Lokalmedien treffend bemerkten. Während sich einige Leute schnell genervt zeigten, sprachen andere von einer beruhigenden Klangkulisse, die von der Brücke ausgeht.