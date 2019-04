Wie Elon Musk das Solarsystem erforschen will

Trotz der Anspielung auf das Alien-Artefakt scheint es Musk durchaus ernst zu meinen. In weiteren Tweets führt er seinen Plan aus. Ein Spaceship soll ausgeschlachtet werden, um möglichst wenig Eigengewicht zu haben. Dafür wird die Traglast maximiert. Das Ziel sei laut Musk, modifizierte Starlink-Satelliten ins All zu bringen, möglichst in die Nähe der äußeren Regionen unseres Sonnensystems.

Dazu würde die obere Stufe des Starships, also das eigentliche Raumschiff, genutzt werden. Diese fliegt unbemannt und wird geopfert. Nachdem die Satelliten ausgesetzt werden, wird sie nicht zur Erde zurückkehren. Durch die Modifikationen könnten laut Musk „ein paar dutzend Starlink-Satelliten“ aus den leeren Triebwerksschächten abgeworfen werden. Diese sollen dann ausschwärmen und herausfinden, „was da draußen ist.“