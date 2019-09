Wie künstliche Intelligenz bei der Stadtplanung hilft

Modelle per Mausklick

Das neue Forschungslabor ermöglicht es als interaktive Plattform innovative Prozesse mit den digitalen Planungstools zu verbinden. Die Plattform wird dazu mit Daten gefüttert und mit Hilfe von KI werden vom Computer verschiedene Modelle errechnet, aus denen Menschen dann die auswählen können, die am besten ihren Bedürfnissen entsprechen. „Was früher mehrere Monat Arbeit in Anspruch genommen hat, geht mit unseren Planungsmodellen mit wenigen Klicks“, sagt Nikolas Neubert, Projektleiter am Center for Energy des AIT.



So kann man sich mit den neuen Stadtplanungstools ausrechnen, welchen Unterschied es macht, wenn beim Bau neuer Gebäude die Windrichtung miteinberechnet wird. Dieser könnte für eine natürliche Temperatursenkung sorgen. Ebenfalls prognostizieren lässt sich, welche Auswirkungen ein Neubau auf den öffentlichen Nahverkehr haben wird.

HoloLens

Zur Visualisierung der Ergebnisse kommen neben Tablets auch HoloLenses zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine Brille von Microsoft, die die Realität mit digitalen Objekten erweitert. So lassen sich etwa neue Wohnblöcke darstellen, die mit Parks oder Nahversorgern ergänzt werden können.



In den vergangenen Monaten haben rund 40 Mitarbeiter im Team die KI trainiert, die aber auch selbst aus den Planungsstrategien lernt und sich auch selbstständig weiterentwickelt. Die Entscheidung über die Projekte trifft aber am Ende der Mensch, allerdings basierend auf den Daten. „Stadtplaner aus verschiedenen Bereichen können sich zusammen überlegen, wie sie ein neues Projekt angehen“, sagt Neubert.