Artivive: Augmented Reality verbindet analoge und digitale Kunst

Artivive hat bereits erfolgreiche Projekte mit Museen, Galerien und Festivals weltweit realisiert. Dazu zählen Projekte unter anderem mit der Wiener Albertina, dem Belvedere 21 und Belvedere sowie mit dem MAK – Museum für angewandte Kunst. Auf internationaler Ebene kooperiert Artivive mit Institutionen wie dem Shanghai Himalayas Museum, dem Ying Art Center in Shanghai, dem MIT - Massachusetts Institute of Technology in Boston, dem Ilmin Museum of Art in Seoul und der Leica Gallery in Singapur. Weitere internationale Projekte werden derzeit umgesetzt.