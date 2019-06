Drohnen-Start-up Unifly gewinnt IoT-Challenge

Er eröffnete die Veranstaltung mit einer Keynote, in der er seinen Werdegang beschrieb und Tipps für Jungunternehmer gab. Man solle keine Angst haben, Dinge auszuprobieren und manchmal falsch zu liegen: „Richtige Entscheidungen kommen von Erfahrung und Erfahrung kommt von falschen Entscheidungen“, so Ressel. Als guter Chef solle man außerdem immer bescheiden bleiben: „Kassiert nie das Lob, aber nehmt immer die Schuld auf euch“, so Ressel.

Hauptpreis

Das Sieger-Start-up Unifly darf sich nicht nur über den möglichen Einzug in den A1 Start-up-Campus freuen, sondern bekommt auch ein Acceleration-Paket im Wert von 85.000 Euro. Das Paket umfasst 10.000 Euro in bar, Marketing-Dienstleistungen, Beratung durch Digitalisierungsexperten, die Integration in ein weltweites Netzwerk, Zugang zum IoT-Labor von A1, Zugang zu einer IoT- und Machine-Learning-Lernplattform sowie zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten im A1 Start-up-Campus. Außerdem gibt es mediale Berichterstattung bei der futurezone, dem Medienpartner der A1 IoT Challenge.