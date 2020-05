innovate4Nature: Ideen für Insektenschutz gesucht

Als Anregung und Orientierung für mögliche Einreichungen nennen die Initiatoren folgende Themenbereiche:

Alternativen zu Pestizideinsatz

Lebensraum- und Bodenschutz

Schonende Licht- bzw. Beleuchtungslösungen

Biologische Landwirtschaft

Insektenfreundliche Forstwirtschaft

Insektenfreundliche Lösungen für wasserbauliche Maßnahmen und Gewässermanagement

Insektenfördernde Maßnahmen im Tourismus und bei Freizeitaktivitäten

Insektenfreundliche „ Grüne Infrastruktur“

Infrastruktur“ Bewusstseinsbildende Maßnahmen

Warum eigentlich?

Insekten sind laut dem WWF nicht nur Bestäuber von Blüten. Sie sind natürliche Gegenspieler von Kulturschädlingen, gelten als "Müllabfuhr der Natur" und sind gleichzeitig Nahrungsquelle vieler Tierarten. “Dementsprechend wichtig sind sie für die Balance des Ökosystems,“ erklärt Elisa Gramlich, Projektleiterin beim WWF Österreich.

Laut einer aktuellen Erhebung der Vereinten Nationen sind aktuell bis zu einer Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Grund dafür sind unter anderem schrumpfende Lebensräume durch den hohen Bodenverbrauch der Land- und Forstwirtschaft. “Der Verlust der Biodiversität ist neben dem Klimawandel die größte globale Umweltbedrohung unserer Zeit”, hielt etwa die Europäische Kommission bereits 2011 fest. Laut dem WWF ist auch in Österreich die biologische Artenvielfalt aktuell massiv bedroht.

Die Zusammenarbeit mit Start-ups macht für den WWF viel Sinn, wie es heißt: "Es braucht neue Lösungen und eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Start-ups können mit ihren innovativen Ideen den Markt von innen heraus verändern", so die Umweltschutzorganisation. Es sei wichtig mit allen Akteuren zusammenzuarbeiten, sowohl Politik als auch Wirtschaft und Konsumenten. "Es müssen alle an einem Strang ziehen", so Gramlich.

Einreichen bis zum 27. Mai

Einreichen kann man Ideen und Projekte noch bis zum 27. Mai direkt auf der entsprechenden Webseite. Teilnahmeberechtigt sind alle Einzelpersonen und Teams ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich.

Zu gewinnen gibt es insgesamt 14.000 Euro Startkapital sowie die kostenlose Teilnahme an einem mehrmonatigen Gründungsprogramm, bei dem die besten Einreichungen bei der Entwicklung und Realisierung von Fachleuten begleitet werden.