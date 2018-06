Steirisches Start-up wiegt Schweine mit Kamera

Für Landwirte ist es wichtig, das Gewicht ihrer Tiere genau zu kennen. Sind sie zu leicht oder zu schwer, kann es beim Verkauf zu Abschlägen kommen. Tiere zu wiegen ist aber nicht einfach. Die Stressbelastung für die Tiere und der Arbeitsaufwand für die Landwirte ist hoch. Das steirische Start-up Wuggl arbeitet an einer Lösung mit der das Gewicht von Schweinen über Bilddaten bestimmt werden kann. Dazu genügt es, die Tiere zu fotografieren, den Rest erledigt die "optische Waage" des jungen Unternehmens automatisch.

Wuggl, so der Name des Geräts der sich vom umgangssprachlichen südsteirischen Ausdruck für Schwein ableitet, ist im Wesentlichen ein Smartphone, das über ein spezialisiertes Kamerasystem zum "Wiegen" verfügt, erzählt Marcus Schweinzger. Er hat das Start-up gemeinsam mit dem Tierarzt Alois Temmel gegründet. "Man muss das Tier ganz im Bild haben, dann wird das Gewicht berechnet. Über die technischen Details will Schweinzger nicht sprechen. Nur soviel: "Wir haben momentan eine Genauigkeit von 98 Prozent."

An der optischen Waage arbeitet das Start-up bereits seit 2014. Bei der Entwicklung gab es allerdings Probleme mit einem Partner, die laut Schweinzger korrigiert wurden. Einen produktnahen Prototypen des Geräts gibt es bereits, die Serienproduktion wird vorbereitet. Gefertigt werden soll das Gerät komplett in Österreich. Erhältlich sein wird es Anfang nächsten Jahres. Der Preis stehe noch nicht fest, meint der Gründer. "Er wird um die 2500 Euro, vielleicht ein bisschen mehr betragen."