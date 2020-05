50 Millionen sollen Investitionsloch bei Start-ups stopfen

Das ist aber nur ein Teil der Strategie, die von den Investoren verfolgt wird. Auch in einer sehr frühen Phase der Unternehmensgründung sollen Start-ups die Möglichkeit haben, sich kleine Beträge, in der Größenordnung von 20.000 bis 100.000 Euro, vom Fonds zu holen. Damit soll auch in der sogenannten Preseed-Phase eine Möglichkeit geschaffen werden, Kapital von Investoren einzusammeln. Neben dem Venture-Kapital, das in Österreich bisher in diesem Ausmaß nicht zur Verfügung stand, wollen die neuen Partner den Start-ups auch ihre Expertise und das mittlerweile globale Business-Netzwerk zur Verfügung stellen, um für einen erfolgreichen Start der Unternehmen zu sorgen.

Der Fonds sollte bis Ende des Jahres stehen und wird seinen Vorgänger, den 2011 mit einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro gestarteten Speedinvest 1, ablösen. Der Großteil des Geldes wird von privaten Investoren beigesteuert, aber auch Unternehmen und institutionelle Investoren sind willkommen. Prominente Geldgeber wie Eugen Russ, der Kompass Verlag oder die Styria werden ihr Investment aus dem Vorgängerprodukt fortführen. Der Fonds wird in zwei Aufgabengebiete gesplittet. 30 Millionen sollen der Früphasen-Investition dienen, 20 Millionen sind für etablierte Start-ups, die international reüssieren wollen, reserviert.

Wien soll durch die entstehende Gründerwelle ein gut funktionierender Knotenpunkt der europäischen Start-up-Szene werden. Dabei sollen aber wie schon bei früheren Projekten auch Start-ups aus anderen Ländern profitieren können. Für Investoren soll das Angebot attraktiv werden. In der Vergangenheit konnte Speedinvest jedenfalls eine beeindruckende Rendite liefern. Der aktuelle Hype auf dem Gebiet kommt dem Fonds hier sicher entgegen.