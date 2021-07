Auf der Spurensuche nach mehr Gründerinnen

Warum starten so wenige Frauen ihr eigenes Unternehmen oder bewerben sich bei Start-ups? Dieser Frage ging frau am Frauentag bei einer Diskussion im Sektor 5 nach.

An der WU gebe es beispielsweise auch ein Programm für Start-up-Gründerinnen und Gründer, bei dem die Mehrheit der Teilnehmer aus Frauen bestehen würde, heißt es im Zuge der Diskussion. Aber am Ende seien es erst recht wieder die Männer, die dann gründen würden.

Laut einer jüngsten Studie des WU-Gründerzentrums im Rahmen des „European Start-up-Monitors“ ist der durchschnittliche österreichische Start-up-Gründer zu 84 Prozent männlich und 31 Jahre alt. Doch warum ist das so, dass Frauen weniger häufig ihr eigenes Unternehmen starten oder sich von Führungsfunktionen fern halten? Darüber wurde am Weltfrauentag im Co-Working-Space Sektor 5 unter der Leitung von Andie Katschthaler, die die Veranstaltung organisierte , diskutiert.

Erklärungsversuche

Auch eine werdende Unternehmerin meldet sich zu Wort: Es seien vor allem praktische Probleme, die sie vom Gründen abhalten würden, beklagt sie. Es gebe zu wenig finanzielle Unterstützung am Anfang der Projektphase, wo sich noch nicht alle „drum reißen“ würden, außerdem sei es enorm schwer, eine technische Fachkraft zu finden, die von Anfang an dabei sei.

Auf der Suche nach Erklärungsversuchen landet man bei den altbekannten Argumenten: „Es liegt an unserer Erziehung. Frauen werden gesellschaftlich dazu erzogen, sich um andere zu kümmern und keine hohen Risiken einzugehen, während Buben bereits früh mit riskanten Sportarten vertraut gemacht werden. Das führt dazu, dass Frauen am Ende weniger Unternehmen gründen“, sagt Katharina Brandl, Mitgründer in des Frauenvereins Sorority , der es sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen dabei zu helfen, persönlich und beruflich weiterzukommen.

"Partner-Suche kann frustierend sein"

Hinter den Kulissen erzählt eine weitere Teilnehmerin der Diskussion, dass man sie als Frau oftmals belächeln würde, wenn sie ohne Technik-Teilhaber ihre Idee an Investoren herantragen würde. „Das ist fast so wie früher: Die Frau muss den Mann um Erlaubnis fragen, ob sie arbeiten gehen darf“, heißt es im anschließenden Gespräch mit der futurezone. "Eine Frau ohne IT-Guy als Partner wird nicht akzeptiert."

Keine Bewerberinnen

Bewusstseinsänderung und Debatte

Brandl habe etwa bei ihrer Tätigkeit an der Universität Wien erlebt, dass sich für Jobs, bei denen sich nur Männer beworben hatten, der Job immer neu ausgeschrieben werden musste, bevor er vergeben wurde und sich zumindest eine Frau beworben hatte. „Es wurde hinterfragt: Warum haben sich keine Frauen beworben? Diese Denke ist vielleicht in einer Institution wie bei Universitäten verankert, aber nicht so sehr in der Privatwirtschaft“, so Brandl.

Die frühere UN-Vertreterin Helene Marie Gosselin, die heute als selbstständige Beraterin tätig ist und das Austrian Chapter des International Womens Forum mitgegründet hat und in Wien lebt, glaubt, dass es bei Frauen oftmals an Selbstbewusstsein mangeln würde, sich für eine bestimmte Stelle zu bewerben oder sich eine Gründung zuzutrauen. „Es muss eine gesellschaftliche Diskussion darüber geben, nur dann keine eine Lösung gefunden werden. Die Bewusstseinsänderung ist ein erster, wichtiger Schritt“, sagt Gosselin.