Slack: "Smartphones sind wie Telepathie"

Die Möglichkeiten der mobilen Kommunikation würden unterschätzt, meint der frühere Philosophiestudent. Software könne heute sehr effektiv zur Steigerung der Produktivität eingesetzt werden. " Smartphones sind wie Telepathie, wir können mit jedem auf dem Planeten kommunizieren. Wenn Schlangen diese Möglichkeiten hätten, würden sie schon längst den Planeten beherrschen."

Vorerst wolle man sich auf Unternehmensanwendungen konzentrieren, erzählt Butterfield. Es gebe aber auch Familien oder Gruppen, die Slack zur internen Kommunikation nutzen würden. "Es ist möglich, dass wir in Zukunft auch dafür spezielle Lösungen bieten." Verkaufen will Butterfield sein Start-up nicht: "Ich bin jetzt 41 Jahre alt und glaube nicht, das ich noch einmal so eine große Gelegenheit bekommen werde", sagte er.