5 Apps für die digitale Urlaubslektüre

Goodreads

Die App Goodreads versteht sich als eine Art Katalog für Bücher, die sich um eine Vielzahl an Komponenten rund um das Lesen kümmert. In einer digitalen Bibliothek können wir sämtliche unserer Bücher sammeln. Ob wir sie on- oder offline besitzen, spielt dabei keine Rolle.

Goodreads ermöglicht das Einspeisen der Bücher über eine handelsübliche Suche oder das Scannen per Barcode. Die gesuchten Titel können dann in eigenen Listen verwaltet werden. Goodreads versteht sich dabei ausschließlich als Ort zur Verwaltung unseres Lesevergnügens, gelesen wird in der App nicht.

Dafür bietet Goodreads unter anderem „Will-ich-lesen“-Listen, wo wir sämtliche Bücher speichern können, denen wir uns bald widmen möchten. Anhand unserer gespeicherten Bücher schlägt die App uns immer wieder neue Titel vor, die zu unserem Geschmack passen. Fügen wir in Goodreads Freunde hinzu, können wir deren Buch-Bewertungen sehen und unter anderem auch Lese-Herausforderungen gegen sie starten.

Außerdem können wir zu jedem einzelnen Buch Notizen und den Fortschritt teilen. Nicht nur mit Freunden kann aber kommuniziert werden. Auch internationalen Buch-Klubs kann beigetreten werden.

Goodreads ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.