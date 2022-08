Ab Ende 2023 können keine beliebigen Dateien mehr in Amazons Cloud gespeichert werden, nur noch Bilder und Videos.

Der Online-Händler Amazon will seinen Cloud-Speicherdienst Amazon Drive nicht mehr weiter betreiben. Wie The Verge berichtet, hat das Unternehmen verkündet, Amazon Drive am 31. Dezember 2023 einzustellen.

Kund*innen werden nun dazu angehalten, ihre Dateien herunterzuladen und andere Speicherorte dafür zu finden. Es gibt aber eine Ausnahme.

Fotos und Videos weiter in der Cloud

Bilder und Videos wird Amazon weiterhin auf seinen Cloud-Servern hosten. "Wir werden unseren Kund*innen weiterhin die Möglichkeit bieten, Fotos und Videos mit Amazon Photos sicher zu speichern, zu teilen und zu organisieren", heißt es in einer E-Mail von Amazon.

Volle Konzentration auf Amazon Photos

Amazon Photos soll in Zukunft im Fokus der Privatkunden-Cloud-Sparte von Amazon stehen. Möglicherweise verfolgt das Unternehmen größere Ziele mit dem Dienst und wird damit zu einer größeren Konkurrenz für Google Fotos und Apple iCloud Photo Library. Genaueres verrät das Unternehmen aber noch nicht.