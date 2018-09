Die besten Apps zum Schulanfang

Google Docs

Nicht nur alleine wird in der Schule gearbeitet. Hin und wieder müssen Aufgaben auch im Team absolviert werden. Zwar gehört an vielen Schulen Office 365 zur Standardausrüstung, nicht jeder Standort liefert die Software aber kostenlos an Schüler und Lehrpersonal. Als passende Alternative hierzu bietet sich die Docs-Lösung von Google an. Wer beispielsweise gemeinsam Referate oder andere Arbeiten erledigen möchte, ist mit dem kostenlosen Angebot von Google meist ausreichend versorgt. Ob einfaches Textdokument, Tabelle oder umfassende Präsentation, die wichtigsten Dokumente können ohne großen Aufwand erstellt werden. Praktisch sind dabei vor allem die vielen Online-Funktionalitäten.



Dokumente können über Link oder Einladung geteilt werden, die Bearbeitung kann gleichzeitig stattfinden. Durch die ununterbrochene Synchronisation werden Veränderungen für Kollegen beinahe in Echtzeit angezeigt, gleichzeitig wird das Risiko, Dokumente durch einen Absturz zu verlieren, fast vollständig eliminiert. Durch die vollumfängliche Verzahnung der Google-Komponenten kann dabei zwischen Drive, Gmail und Docs einfach jongliert werden, ohne ständig Programm wechseln zu müssen. Durch die Apps von Google sind dabei sämtliche Anwendungen nicht nur am PC, sondern auch mobil ständig verfügbar.



Google Docs (iOS | Android), Google Tabellen (iOS | Android) und Google Präsentationen (iOS | Android) sind kostenlos in Appstore und Play Store erhältlich.