Die besten Sprachlern-Apps für iOS und Android

Memrise

Das aus Großbritannien stammende Memrise gehört im deutschsprachigen Raum zu den weniger bekannten Sprachlern-Apps, muss sich aber in Sachen Qualität und Umfang nicht vor der Konkurrenz verstecken. Das Lernportal bietet mehrere hunderttausend Kurse an, die sowohl von Nutzern als auch einer eigenen Redaktion erstellt werden. Abseits vom Sprachtraining kann bei Memrise auch an der Allgemeinbildung gearbeitet werden.



Im Sprachbereich bietet Memrise neben den Klassiker Englisch, Französisch und Spanisch auch Koreanisch, Japanisch und Arabisch an. Die insgesamt 13 angebotenen Sprachen lassen sich dabei bis zu einem Niveau von B1 erlernen. Der Lernansatz der App besteht aus schreiben, hören sowie Frage-Antwort Aufgaben. Großteils sind die Übung dabei mit Audio-Schnipsel unterlegt, die dank natürlicher Aussprache beim Lernfortschritt unterstützen.

Die Übung wechseln dabei laufend ab um keine zu starke Routine aufkommen zu lassen und die Konzentration zu fördern. Mal wird die Übersetzung eines Wortes abgefragt, dann muss wieder ein Satz aus durcheinander gewürfelten Worten gebildet werden. Vor allem beim Vokabeltraining ist Memrise sehr genau. Die App merkt sich fortlaufend, welche Wort noch nicht so gut beherrscht werden und wiederholt diese fortlaufend. Premium-Nutzer erhalten unter anderem zusätzliche Videos von Muttersprachlern sowie Offline-Funktionalität und den vollen Umfang an Lernspielen. In Sachen Grammatik kann die Anwendung aber nicht mit der Konkurrenz mithalten.



Memrise ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.