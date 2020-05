Facebook-Messenger spioniert Nutzer aus

Demnach zeichnet der Messenger praktisch alles auf, was User in der App machen: Wo und wann User die App verwenden, wie oft das Gerät im Landscape- beziehungsweise im Portrait-Modus verwendet wird, wie viel Zeit die Nutzer in der App verbringen und wie viel Zeit die App im Hintergrund läuft.

Was Zdziarski aber weit mehr Kopfzerbrechen bereitet sind ominöse API-Schnittstellen, die bislang unbekannt waren. Sie sollen die Preisgabe von WLAN-Verbindungen und Netzwerkumgebungen ermöglichen. Wie Zdziarski sagt, sollen nicht einmal Unternehmen, die Überwachungssoftware schreiben, gewusst haben, dass solche Zugriffe möglich sind.

Außerdem beinhalten viele Strings die Phrase "Do Not Use Or You Will Be Fired". Allerdings soll es sich dabei angeblich um Insider Jokes handeln, wie ein Entwickler, der für Facebook arbeitet, kommentierte.