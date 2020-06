Facebook veröffentlicht eigene App für Gruppen-Funktionen

Das Online-Netzwerk Facebook bringt eine eigene App für Facebook-Gruppen auf den Markt. Mit Groups setzt das Unternehmen seine Strategie fort, Funktionen in eigenständige Apps zu verlagern. Das Netzwerk veröffentlichte am Dienstagabend die neuen Apps für Facebook-Gruppen in Versionen für Apples Betriebssystem iOS und Android-Geräte.

„Diese App wurde für die Menschen entwickelt, die Gruppen häufig und intensiv nutzen“, erklärte das Unternehmen. Die App soll es Mitgliedern einfacher machen, Diskussionen innerhalb der Gruppen zu verfolgen. Die Nutzer sollen Symbole für einzelne Gruppen direkt auf dem Hauptbildschirm ihrer Smartphones anlegen können.