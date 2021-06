Flimmit startet mit neuer App-Version für iOS & Android

In Zusammenarbeit mit der Wiener Digitalagentur bitsfabrik hat Flimmit seine App in Version 1.1 für Android und iOS veröffentlicht. Die österreichische Netflix-Alternative legte den Fokus vor allem auf eine Überarbeitung der Nutzerfreundlichkeit.

Interface im Fokus

Neu ist auch die Integration von sozialen Netzwerken. Mit dem Update kann man Freunde nun unter anderem via Facebook , Twitter oder Whatsapp über eine interessante Serie oder den neuesten Lieblingsfilm informieren.

iOS-Nutzer können mit der verbesserten Anwendung beispielsweise Menü-Leisten individuell an den eigenen Geschmack anpassen und favorisierte Kategorien hervorheben. Abonnenten, die auf Android-Geräten Videos konsumieren, erhalten mit der neuen Version die Möglichkeit, in noch höherer Qualität zu streamen. Zusätzlich zur besseren Bildqualität skalieren sich Videos jetzt auch automatisch.

Ausbau des Angebots

Feedback umgesetzt

„Wir haben von unseren Kunden in den letzten Monaten sehr viel Rückmeldung zu unseren mobilen Apps bekommen. Neben viel positivem Feedback haben wir auch einige Verbesserungsvorschläge erhalten, die wir in der Version 1.1 eingebaut haben“, sagt Walter Huber, CTO von Flimmit. „Wir werden natürlich auch weiterhin an der Verbesserung der Usability arbeiten, um es unseren Kunden noch einfacher zu machen, die gewünschten Filme & Serien zu sehen."