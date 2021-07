Google Maps erkennt, wenn man Pokemon Go spielt

Googles Karten-App Maps erkennt ab sofort, wenn der Nutzer Pokémon Go spielt. Unglücklicherweise bietet man noch keine Navigation für Pokémon-Trainer an, allerdings erkennt der sogenannte Standortverlauf, wenn der Nutzer längere Zeit durch die Natur streift, um Pokémon zu fangen. Ein entsprechender Eintrag wurde von einem Reddit-Nutzer entdeckt. So kann neben „Radfahren“ und „Mit dem Zug unterwegs“ nun auch „ Pokémon fangen“ ausgewählt werden. Dabei wird ein kleiner Pokéball als Symbol ausgewählt. Die Funktion ermöglicht es Pokémon-Go-Spielern unter anderem, den Überblick über ihre Spieldauer zu behalten. Vorerst ist das neue Label aber nur in der Desktop-Version sichtbar.