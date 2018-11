Google Maps erlaubt nun auch Suche per Hashtag

Google verweist allerdings darauf, dass das Feature nur dann Sinn macht, wenn entsprechend nützliche Tags verwendet werden, die jedermann kennt: Mit #vegetarisch kann jeder etwas anfangen, #VerliebtesSelfie ist hingegen auf Google Maps deutlich nutzloser als zum Beispiel bei Instagram.

Vor ein paar Monaten hat Google Maps außerdem angekündigt, dass man bald mit Unternehmen direkt in der App über Direct Messages kommunizieren kann. Außerdem ist es möglich, lokalen Betrieben in Google Maps zu folgen, so dass man entsprechende Updates von ihnen erhält.