Google startet Android for Work

Mit Android for Work will Google seine Apps in den Arbeitsalltag integrieren. Dafür kann ein eigenes Arbeitsprofil erstellt werden, das vom restlichen, also privaten Teil des Smartphones getrennt ist. Somit soll innerhalb des Smartphones ein Bereich geschaffen werden, der von den IT-Abteilungen administriert wird. Die Arbeitsdaten sollen dabei defaultmäßig verschlüsselt sein.