Festplatten werden empfindlich teurer: KI soll schuld sein

Alle wird teurer, auch Festplatten. Das hat erst kürzlich einer der 3 marktbestimmenden Datenträgerhersteller bekannt gegeben. Seagate hebt ab sofort die Preise für seine leistungsstarken HDDs mit hoher Kapazität an. Die anderen großen Festplattenproduzenten - Samsung und Western Digital - befinden sich ebenso in einer Preisspirale nach oben.

Hohe Preissteigerungen erwartet

Noch vor dem Sommer sollen die Hard Disk Drives (HDD) von Seagate zwischen 5 und 10 Prozent teurer werden. Der Trend werde aber darüber hinaus anhalten, alle Hersteller betreffen und sich auch auf die Preise der SSDs niederschlagen, prognostiziert Trendforce.

Für die Preissteigerungen wird ein wildes Potpourri an Gründen angeführt: Vom schweren Erdbeben in Taiwan und den üblichen Engpässen in den globalen Lieferketten bis hin zu den Nachwehen der Corona-Pandemie und der weltweiten Inflation.

