Google zeigt neue Gmail- und Calendar-Apps für Android

Google erneuert seine Gmail- und Calendar-Apps für Android. Die Apps werden optisch und technisch verbessert und erhalten eine Reihe neuer Funktionen. Die Gmail-App soll künftig verschiedene zusätzliche E-Mail-Adressen inkludieren. So können etwa Mails von anderen Webmail-Anbietern mit einer kleinen Wischbewegung im Hauptmenü aufgerufen werden. In der Ansicht einzelner Mails erhält man nun am Textende einen Antwort-Knopf präsentiert.