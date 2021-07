Kylie Jenner kritisiert Snapchat, Aktie stürzt an der Börse ab

Kylie , eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten in den USA, hat in einem Tweet die Foto-Plattform Snapchat kritisiert. Die 20-Jährige fragte per Twitter: „Öffnet irgendwer sonst noch Snapchat nicht mehr? Oder bin das nur ich? Das ist so traurig.“ Jenner ist eine der populärsten Snapchat-Nutzerinnen und zählt Berichten zufolge rund 25 Millionen Follower. Kurz danach brach auch der Wert der Snap-Aktie kräftig ein. Binnen kurzer Zeit verlor das Unternehmen rund 6,1 Prozent – umgerechnet rund 1,3 Milliarden US-Dollar an Marktwert.