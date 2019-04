Microsoft bringt eine WhatsApp-Alternative für Unternehmen

Kaizala war bisher nur in Indien und anderen asiatischen Ländern verfügbar. Mit dem weltweiten Start gibt es die App jetzt in 40 Sprachen für mehr als 180 Märkte, so Microsoft. Kaizala ist indisch und heißt „was war los“. Hier hat sich Microsoft wohl von WhatsApp inspirieren lassen.

Auch die Funktion der App ähnelt WhatsApp. User melden sich mit der Telefonnummer an. Kontakte können in Gruppen eingeteilt werden, wie etwa Kollegen oder Ansprechpersonen. In der kostenpflichtigen Pro-Version können noch interne Organisationsgruppen erstellt und Analysetools integriert werden. Entwickler können über die API zudem eigene Anwendungen für Kaizala basteln.