Microsoft integriert Dropbox in Office-Apps

Wie Dropbox in einem Blogbeitrag bekanntgab, wird Microsoft in seinen Office-Programmen für Apples iOS und Android künftig einen Button zur Verfügung stellen, mit dem Dokumente direkt auf Dropbox gespeichert werden können. Im Gegenzug integriert Dropbox auch die entsprechende Schnittstelle in seiner App, die das Öffnen von kompatiblen Files direkt in der mobilen Office-Version erlaubt. Microsoft hatte für die Online-Speicherung bislang nur seinen eigenen Dienst Onedrive vorgesehen.