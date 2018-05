Microsoft spendiert Outlook neue Funktionen

Mit einer Schnell-Antwortefunktion soll sich die Benützung des Mailprogramms an moderne Chat-Software annähern. Bei Outlook für iOS und Android kann man ab Juni zudem Kontakte als Favoriten markieren. Deren Nachrichten erhalten in der Darstellung mehr Gewicht - eine Funktion, die Apple und Google längst in ihren Mailprogrammen umgesetzt hat. Neben den diversen Outlook-Programmen wird auch die Webversion outlook.com angepasst.

Auch Kalender-Software erhält Update

Darüber hinaus erhält auch die Office-Kalender-Software einige neue Funktionen. Sie schlägt nun auf Basis bereits abgehaltener Termine den Ort für den Treffpunkt vor bzw. blendet Vorschläge mittels Autovervollständigung durch die Bing-Suchmaschine ein. Auch die Organisation von Meetings soll vereinfacht werden. Indem transparent verfolgt werden kann, wer bei einem Meeting dabei ist, sollen sich Mitarbeiter leichter entscheiden können, ob sie überhaupt gebraucht werden.