Microsoft veröffentlicht neue Office App für Windows 10

Microsoft hat eine neue Office-App für Windows 10 vorgestellt, die in Kürze gratis zum Download verfügbar ist. Die App, die in der englischen Version nur "Office" heißt, soll die existierende App "Mein Office" ablösen. Sie kann manuell aus dem Store geladen werden. User von Windows 10 werden in den kommenden Wochen zudem automatisch ein Update erhalten.

Einstieg in Office-Welt

Die App ist als zentraler Hub geplant, über den man kürzlich verwendete Dokumente, aber auch die Vollversionen der Office-Programme aufrufen kann. Zudem wird man über die App zu den kostenlosen Webversionen von Office geführt. Ein Abo von Office 365 ist nicht notwendig.

Mit der Gratis-App will Microsoft das Bewusstsein der Nutzer schärfen, dass es neben den Bezahlversionen auch abgespeckte kostenlose Office-Komponenten gibt. Weitere angebotene Service inkludieren Tipps für die Benutzung. Darüber hinaus kann die App auch von IT-Admins für ihr Unternehmen angepasst werden.