Neue Quiz-App bringt Cybersicherheit spielend bei

Die Bedrohungen im Internet nehmen jedes Jahr zu. Besonders Ransomware und Phishing-Attacken werden massenweise von Cyberkriminellen eingesetzt.

Um sich davor zu schützen, muss man allerdings erst verstehen, was das überhaupt ist. Hier setzt die kostenlose und werbefreie App Cyber Security Quiz (iOS, Android, Web) an.

Für alle Altersgruppen

An der Entwicklung der App sind unter anderem SBA Research, Cyber Security Austria ovos und saferinternet.at beteiligt. „Wir haben uns überlegt: Wie kann man die Österreicher und Österreicherinnen zum wichtigen Thema Cybersecurity simpel schulen, unabhängig vom Alter. Die Wahl fiel auf Gamification, um das Wissen spielerisch zu vermitteln“, sagt Stephanie Jakoubi von SBA Research. Weil sich etwa ein Rennspiel oder Farming-Spiel nicht für das Thema Cybersecurity angeboten hat, ist man schließlich auf die Idee des Quizduell-Systems gekommen.

Das Prinzip der App ist: Erst lernen, dann quizzen. In der „Bibliothek“ erfährt man die Grundlagen zu den Themenaspekten technische Bedrohungen, Datenschutz, Betrugsversuche und Cyber-Mobbing. Hier gibt es auch erste Beispielfragen. „Uns ist wichtig nicht nur Wissen, sondern Kompetenz zu vermitteln. Es ist zwar gut wenn man weiß, dass Spam kein Berg in den Anden ist, wir wollen aber den Usern auch beibringen, wie man etwa Phishing selbst erkennt und richtig auf Cybermobbing reagiert“, sagt Jörg Hofstätter von ovos. Dazu wurden realitätsnahe Szenarien für die App geschrieben.

Hat man so die Grundlagen erlernt, kann man im „Training“ gegen andere Spieler antreten. Ähnlich wie bei Quizduell tritt man in 3 Runden, mit jeweils 3 Fragen, gegeneinander an. Man kann gegen zufällige Gegner spielen oder nach Spielern suchen. Wer lieber nur für sich quizzen will, kann im Hauptmenü bei „Meine Kompetenzen“ das Klemmbrett-Icon rechts neben den gewünschten Themenbereich anklicken.