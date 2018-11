Neue WhatsApp-Funktion könnte zu peinlichen Situationen führen

Wenn WhatsApp neue Funktionen einführt, gibt es in der Regel ein großes Echo. Kein Wunder, wenn mehr als 1,2 Milliarden Menschen den Messenger-Dienst nutzen. Konkret will WhatsApp die Möglichkeit einführen, in den Push-Notifications, die auch auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, Video-Previews einzubauen.