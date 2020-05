Nützliche Apps für Android Wear Smartwatches

Einerseits sind viele bereits bestehende Apps wie Evernote, Lyft oder Runtastic mit Android Wear kompatibel und bieten am kleinen Smartwatch-Display eine Auswahl der wichtigsten Informationen und Features.

Andererseits gibt es Apps, die speziell für die Verwendung auf Android-Wear-Devices konzipiert wurden. Auch diese werden "ganz normal" wie alle anderen Android-Apps auch über den PlayStore am Smartphone installiert. Viele dieser Wearable-Anwendungen sind reine Container-Apps, bei denen die Einstellungen am Smartphone vorgenommen werden. Ausgeführt werden sie ebenso am Smartphone, während sie auf der Smartwatch angezeigt werden. Daher müssen einige Wearable-Apps am Smartphone zumindest im Hintergrund aktiv sein, damit sie auf der Smartwatch genutzt werden können.

Von Herstellern vorinstallierte Apps sucht man auf Android-Wear-Devices vergeblich. Denn wie bei Google TV und Google Auto hat es Google verboten, das Betriebssystem zu adaptieren und es mit einer eigenen Bedienoberfläche zu versehen.