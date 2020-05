ORF startet eigene Sport-App

Pünktlich zum Start in die Fußball-EM-Qualifikation startet sport. ORF.at als App für Smartphones. „Nach den ersten erfolgreichen Schritten mit Apps zur Ski-WM in Schladming und zum Skiweltcup und der stark genützten, mobilen Website zur Fußball-WM erweitert der ORF damit sein Sport-App-Angebot und geht über die Grenzen einzelner Sportarten hinaus“, so der Direktor für Technik, Online und neue Medien, Michael Götzhaber.

Die Berichterstattung rund um den EM-Qualifikationsschlager Österreich – Schweden macht dabei den Auftakt und wird in der App mittels Livestream zu sehen sein. Zudem gibt es einen Liveticker, der sich automatisch aktualisiert. Die wichtigsten Szenen des Spiels werden als Video bereitgestellt.