Schluss mit Chaos: Die besten Apps zum Weihnachtsshopping

Santas Bag

Wer seine Liebsten zu Weihnachten beschenkt, kennt das Problem nur zu gut. Unzählige Listen werden erstellt, um für sämtliche Familienmitglieder und Freunde Geschenkideen und erledigte Besorgungen festzuhalten. Da es hier aber mehr zu verwalten gibt als bloß einen einfachen Einkauf, braucht es eine ordentliche Übersicht. Santas Bag übernimmt dabei fast alles für uns. Die App ist speziell darauf ausgerichtet, sämtliche Besorgungen rund um die Bescherung zu organisieren und mehr Übersicht in die Weihnachtsplanung zu bringen.

In Santas Bag können dazu für jeden „Empfänger“ eigene Ordner angelegt werden. Mit Namen und Profilfoto versehen, macht die Anwendung auch optisch einiges her. Noch viel interessanter sind aber die vielen Features, die jedem Chaos Herr werden sollen. Tippen wir auf einen angelegten Empfänger, können unterschiedlichste Dinge eingetragen werden. Beispielsweise kann hier notiert werden, was schon für die Person eingekauft wurde, was noch besorgt werden muss oder was noch in Geschenkpapier verpackt werden sollte. Preise und Artikelbeschreibung können genauso eingefügt werden, wie Links zu jedem einzelnen Stück.

Um nicht die Übersicht über das Budget zu verlieren, lässt sich ein Limit pro Person und für alle Geschenke einstellen. Die festgesetzten Summen werden mit den eingetragenen Artikeln automatisch abgerechnet. Die App zeigt dann ohne unser Zutun an, wo wir mit unseren Ausgaben stehen. Fotos, Videos und Notizen können ebenfalls hinzugefügt werden. Besonderes praktisch ist die Möglichkeit, Kassenzettel bzw. Rechnungen gesondert abzuspeichern, um sämtliche spätere Eventualitäten abdecken zu können.

Santas Bag ist kostenlos für iOS erhältlich. Christmas Gift List ist als kostenlose Alternative für Android erhältlich.