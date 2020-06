Secusmart-App zum verschlüsselten Telefonieren

Zudem müssten die Angebote auch auf Standard-Geräten funktionieren, betonte Lacor. Secusmart sorgt auch für Abhörsichere Handy-Gespräche bei der Bundesregierung. Dort wird die Technologie aber in Smartphones des neuen Secusmart-Eigentümers Blackberry integriert, die dann deutlich mehr als frei verkaufte Telefone kosten. An einer Version der mit Vodafone entwickelten App auch für Blackberrys wird ebenfalls gearbeitet.



Die App greift auf die Kontakte im Telefon zu, zudem kann eine Liste sicherer Kontakte in einer separaten Datenbank innerhalb der Anwendung angelegt werden. Der Datendurchsatz bei verschlüsselten Telefonaten über die App liegt bei 10 Kilobit pro Sekunde in eine Richtung und dürfte damit die Begrenzungen der Internet-Flatrates nicht ausreizen.



Verschlüsselungs-Programme erleben seit den Enthüllungen über die ausufernde Internet-Überwachung durch die NSA und andere Geheimdienste einen Boom. Populäre Apps wie WhatsApp bieten jetzt eine Komplett-Verschlüsselung an, andere Anbieter haben ihre eigenen Produkte auf den Markt gebracht.