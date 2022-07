Signal implementiert Feature, das man von WhatsApp kennt

Die Story-Funktion kennt man von WhatsApp , aber auch von einigen anderen Diensten. Nutzer*innen können damit Inhalte teilen, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. Nun will auch der Messenger Signal ein solches Feature implementieren, berichtet Giga.de .

Die Stories seien Ende-zu-Ende verschlüsselt. Nutzer*innen hätten die volle Kontrolle darüber, wer sie zu sehen bekommt, heißt es auf den Screenshots weiter. Werden Stories in Gruppen geteilt, in denen man ist, kann jede/r in der Gruppe sie weiterteilen, darauf reagieren oder antworten.

Wer weder Stories teilen noch sehen möchte, soll die Funktion in den Einstellungen deaktivieren können.