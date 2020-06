SMS2App kombiniert SMS und IP-basierte Nachrichten

Mit SMS2App hat der Messaging-Dienst websms.at nun einen neuen Dienst gestartet, der ähnlich wie Apples iMessage erkennt, ob der Kommunikationspartner mittels Web-Message oder doch nur über SMS erreicht werden kann. Laut der Anbieterfirma hinter dem Service, Up to Eleven, können so auch kritische Dienste wie Alarmierungen über mobile TANs bis Unwetterwarnungen im Idealfall auf günstigere IP-basierte Nachrichten ausweichen, da die Nachricht bei nicht gegebener Verfügbarkeit einfach wie bisher per SMS zugestellt wird.

Die Lösung ist laut Up to Eleven für Unternehmen und Vereine, aber auch Gemeinden gedacht, die sich in ihrer Kommunikation damit bis zu 70 Prozent ihrer Kosten sparen sollen. Ganz gratis ist die webbasierte Kommunikation über SMS2App allerdings nicht - mit 1,5 Cent pro Nachricht kommt der Versand allerdings um einiges günstiger als beim Standard-Paket websms pro, bei dem 5 Cent pro Nachricht anfallen.