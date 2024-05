Phlegräische Felder: Italiens Supervulkan brodelt immer stärker

Allein im April wurden dort mehr als 700 Erdbeben verzeichnet. Als es bei den Campi Flegrei zwischen August und Oktober 2023 einen sprunghaften Anstieg der seismischen Ereignisse gab, waren es nicht so viele Erdbeben wie derzeit.

In der Region um Neapel schlummert Europas Supervulkan : Die Phlegräischen Felder , die durch unterirdische Magmakammern mit dem Vesuv verbunden sind. Seit einigen Monaten nehmen dort die seismischen Aktivitäten rasant zu, die Erde über den Magmafeldern hebt sich immer schneller.

Erdbeben und Anhebung des Bodens

Erst am Montag bebte die Erde am Vesuv mit einer Stärke 3,9 auf der Richterskala. Beben mit einer Magnitude knapp unter 3 kommen in der Region aktuell mehrmals täglich vor, wie aus den Daten vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hervorgeht.

Weitere Daten zeigen, wie schnell sich der Boden rund um die Phlegräischen Felder (griechisch für "brennend") in den vergangenen Monaten angehoben hat. Allein im April sind es innerhalb von 15 Tagen rund 2 Zentimeter gewesen.

