Erdbeben um Neapel: Angst vor Ausbruch der Phlegräischen Felder wächst

Am Montagabend erschütterte ein Erdbeben der Stärke 4,0 den Ort Pozzouli, 15 km von Neapel entfernt. Am heutigen Dienstag wurde dort ein weiteres Beben der Stärke 3,6 gemessen. Die seismischen Aktivitäten in der Region nehmen seit Monaten zu. So wurde auch Ende September ein Schwarm an 64 Erdbeben der Stärke 0,3 bis 4,2 gemessen. Ihr Ursprung liegt unter den Phlegräischen Feldern, einem riesigen Vulkan.

Die Region ist durch unterirdische Magmakammern mit dem Vesuv verbunden. Ein Ausbruch vor 39.000 Jahren hatte eine sogenannte Caldera, also eine Vertiefung erschaffen. Darin befinden sich wiederum kleinere Vulkankrater. Die Caldera erstreckt sich über 150 Quadratkilometer. Der letzte Ausbruch der Phlegräischen Felder (griechisch für „brennend“) fand 1538 statt, zuvor hatte der mehr als 60.000 Jahre alte Vulkan 3.000 Jahre geruht.