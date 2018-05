Snapchat bringt chronologische Ansicht zurück

Die letzte Überarbeitung der Snapchat-App war für Betreiber Snap ein voller Misserfolg. Das neue Design erntete scharfe Kritik. 1,2 Millionen Nutzer unterzeichneten eine Petition, in der Snap aufgefordert wurde, das alte Snapchat-Design zurückzubringen. Snap reagiert nun und kündigt eine weitere neue App-Version an. Darin soll die chonologische Ansicht von Snaps und Chats zurückgebracht werden.

Stories werden im neuen Design auf einen eigenen Screen versetzt, der mit einem Wisch auf der rechten Seite der Grundansicht auftaucht, berichtet The Verge. Wie bereits beim vorigen Redesign festgelegt, werden Inhalte von Freunden und gesponserte Inhalte getrennt. In einem eigenen "Subscriptions Feed" werden all jene Stories von populären Nutzern und Werbetreibenden gesammelt.

Das Update wird laut Snap-CEO Evan Spiegel derzeit in der iOS-Version der Snapchat-App ausgerollt. Wann das Update die Android-App erreichen wird, ist noch unklar.