So verdient man mit Google-Umfragen Geld

Standortverlauf

Welche Fragen man gestellt bekommt, hängt auch von den Datenschutzeinstellungen ab. Hat man etwa den Standortverlauf via Google Maps aktiviert, erhält man Fragen auf Basis der Orte, die man zuletzt besucht hat.

In Österreich sind es häufig dieselben Fragen, die gestellt werden. So bekommt man auf Basis des Standortverlaufs immer wieder die Frage, welche Geschäfte man in letzter Zeit besucht habe. Wählt man eines aus, wird man zumeist gefragt, wie man bezahlt hat - etwa ob man Bargeld, eine Bankomat- oder eine Kreditkarte verwendet hat. Eine andere Frage, die immer wieder kommt, dreht sich um YouTube. Dabei werden etwa Titel und Thumbnails von Videos gezeigt und man muss angeben, ob man sich davon angesprochen fühlt.

Beantwortet man die Fragen, gibt es Geld. Je nach Länge der Umfrage sind es zumeist zwischen 10 und 40 Cent. Möglich sind laut Google bis zu 80 Cent.

Geld ausgeben und Datenschutz

Um das verdiente Geld auszugeben, muss man den Play Store öffnen und dort im Untermenü “Zahlungsmethoden” auswählen. Dort kann man anschließend bestimmen, dass Käufe oder Abos nicht etwa von der hinterlegten Kreditkarte, sondern vom Guthaben abgezogen werden.