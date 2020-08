So startet man Android-Apps in Windows 10

8) App starten: Klickt man eine der Apps an, öffnet sich ein Fenster am PC, wo man die Anwendungen bedienen kann. Sie verhält sich dabei genauso wie am Handy. Wer möchte, kann sich einzelne Apps auch an das Windows-Startmenü oder an die Taskleiste heften. Aktuell kann man bei den meisten Handys immer nur ein Fenster mit einer App gleichzeitig am PC laufen haben. Nur einige Premium-Modelle, wie etwa Samsungs Galaxy Note 20 (hier zum futurezone-Test), erlauben das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps am PC.

9) Steuerung: Bedient wird naturgemäß mit der Maus bzw. mit der Tastatur, wenn man Texte tippt. Dabei verhält sich der Touchscreen wie folgt:

Einfacher Klick - einfacher Tap

Doppelklick - Doppel-Tap

Klicken und Ziehen - Drag-Funktion

Rechtsklick - Zurück-Button

Mausrad - Scrollen am Handy

10) Die Apps laufen nicht wirklich auf dem PC: Bei der Funktion sollte man bedenken, dass die Software nichts anderes tut, als den Smartphone-Screen zu spiegeln. Die Apps laufen also nicht am PC, sondern am Handy und es wird nur der Bildschirm übertragen.

11) Home-Screen öffnen: Wenn man keine bestimmte App, sondern einfach nur sein Handy-Display spiegeln möchte, kann man dazu einfach den Menüpunkt “Telefonbildschirm öffnen” auswählen. Dabei kann es passieren, dass der Screen gesperrt ist. Wer nicht den Fingerabdruckscanner am Handy betätigen möchte, muss dann per Maus seinen Zahlencode eingeben.

12) Akku im Auge behalten: Die Nutzung von Apps am PC verbraucht viel Akku am Handy. Erschwerend kommt hinzu, dass das Handy-Display - zumindest im futurezone Test - während der Bedienung über den PC permanent aktiv war. Es zeigte einen dunklen Bildschirm mit dem Hinweis “Link zu Windows”. Das verbraucht bei OLED-Screens zwar in der Regel nicht besonders viel Strom, ins Gewicht fällt es aber trotzdem.