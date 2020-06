Stopp-Corona-App funktioniert bald länderübergreifend

600.000 Mal wurde die Stopp-Corona-App des Roten Kreuzes bisher heruntergeladen. 300.000 Leute nutzten die Anwendung aktiv, sagte Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Ein Update und eine Informationskampagne sollen nun dafür sorgen, dass die Anwendung, um die es zuletzt sehr still geworden war, mehr Nutzer findet, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) an. Die App könne zwar auch bei relativ geringen Nutzungszahlen einen positiven Beitrag leisten, die aktuellen Nutzungszahlen seien jedoch viel zu gering, damit die App ihr Potenzial bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus voll ausschöpfen könne.

Neue App-Version ab Mitte Juni

Mit einem Update, das Mitte Juni ausgeliefert werden soll, wird die App an die neu entwickelte Schnittstelle von Apple und Google angepasst. Durch Abgreifen der neuen Schnittstelle werden automatisierte Handshakes auch betriebssystemübergreifend funktionieren. Das bedeutet, dass Android-Handys automatisch per Stopp-Corona-App und mithilfe einer Bluetooth-Verbindung auch mit iPhones kommunizieren können.