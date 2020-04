So funktioniert die "Stopp Corona"-App

Die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes gibt es seit etwa zwei Wochen, sie wurde aber bisher als wenig effektiv kritisiert. Der Grund: alle Kontakte mussten manuell in Form eines „digitalen Handshakes“ bestätigt werden. Ab Freitag soll die App nutzerfreundlicher werden und auch neue Funktionen erhalten. Hinzugefügt werden ein Symptomtest sowie eine automatische Aufzeichnung der Kontakte. Die futurezone beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was macht die „Stopp Corona“-App?

Physische Begegnungen werden anonymisiert abgespeichert. App-Nutzer können ihre Kontakte entweder manuell per „digitalem Handshake“ oder ab Freitag auch automatisiert speichern.

Welche Funktionen müssen am Handy aktiviert sein, damit die App funktioniert?

Damit Kontakte aufgezeichnet werden können, müssen am Smartphone WLAN, Bluetooth und Mikrofon eingeschaltet sein. Die Geräte vernetzen sich aus einer Distanz von 2 Metern. Ein Kontakt muss für mindestens 15 Minuten bestehen. Wer will, dass Kontakte automatisch aufgezeichnet werden, muss diese Funktion in der App aktivieren.

Warum braucht die App Zugriff auf das Mikrofon?

Um räumliche Distanzen zwischen Kontakten zu ermitteln, sendet das Smartphone Ultraschalltöne aus, die von den Mikrofonen anderer Smartphones in der Nähe registriert werden. Abgehört wird durch die App niemand.