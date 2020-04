Wie Smartphone-Apps die Corona-Verbreitung eindämmen können

Anders als die Simulationen, die derzeit wohl weltweit in Krisenstäben durchgespielt werden und die auf agentenbasierter Modellierung basieren und viel rechenintensiver sind, haben die Big-Data-Forscher aus Oxford epidemiologische Daten in eine mathematische Formel eingesetzt. Die Methoden würden sich ergänzen, sagt Allan Hanbury, Professor am Institute of Information System Engineering an der TU Wien: "Wenn es eine hohe Unsicherheit gibt, ist es immer gut unterschiedliche Ansätze einzusetzen."

Automatisierte Kontaktaufzeichnung

Die Forscher haben auch ein Modell für ein technisches System zur automatisierten Aufzeichnung von Infektionen und der Verständigung von Kontakten entwickelt. Dabei werden via Bluetooth andere App-Nutzer in der unmittelbaren Umgebung erkannt und die Kontakte anonymisiert aufgezeichnet und an einen zentralen Server übertragen. Bei Bekanntwerden von Infektionen werden deren Kontakte sofort anonym informiert und aufgefordert, sich in Selbstisolation zu begeben.

Die Benachrichtungen von Kontakten könnten mithilfe eines solchen Systems sofort, effizient und in unbegrenztem Umfang erfolgen, schreiben die Forscher. Personen mit Symptomen sollen über die App darüber hinaus auch Tests anfordern können.